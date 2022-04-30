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“Довбо**би, куди ви сунетесь?” Росіяни панікують від самої згадки про Чорнобаївку і шлють туди “м’ясо” з “ДНР”

30/04/2022 15:03

Російські загарбники масово відмовляються йти в наступ у напрямку на Чорнобаївку і шукають для цього “дурнів” із окупованих ними територій, які готові стати “гарматним м’ясом”.

Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України, зроблене в Херсонській області.

Як зазначають в СБУ, на записі – розмова командира батальйону збройних сил РФ із командиром роти, який прибув із поповненням “ДНР”.

“Сегодня утром русские отказались, говорят: “Вы чего едете, вы мясо!”. Они тут стояли, их послали туда (йдеться про Чорнобаївку, – “Н”). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят “Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!” И вот это – началась паника”, – скаржиться “деенерівець”.

Він каже, що після втечі росіян лише п’ятеро із 20 людей “нового поповнення з ДНР” погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших – російський командир вдався до явної брехні: нібито солдати сидітимуть в обороні, а не наступатимуть. Але це все одно не подіяло.

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