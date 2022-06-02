На Львівщині внаслідок удару ракет РФ по транспортній інфраструктурі поранено п’ятьох людей

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Росія завдала ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі Львівської області: п’ятеро людей отримали поранення, медики оцінюють їхній стан як легкий або середньої важкості.

Про це пізно ввечері 1 червня повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Майже одразу після того, як на Львівщині пролунали вибухи (ще навіть до завершення повітряної тривоги), у телеграм-каналі радника міністра внутрішніх справ Анатолія Геращенка з’явилася інформація про те, що ракетного удару було завдано по Бескидському залізничному тунелю.

Втім, невдовзі голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін написав, що інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності.

“Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження інфраструктури виясняємо. Постраждалих серед залізничників немає.

Затримуються три пасажирські поїзди. Вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує. І на всякий випадок уточнюю: ми продовжимо працювати за графіком. Обіцяю!” – запевнив Камишін.

Після цього повідомлення в телеграм-каналі Геращенка було відредаговане. В оновленому тексті вже немає згадки про Бескидський тунель. Натомість радник очільника МВС тепер заявляє, що “російські виродки цілили також у залізничний тунель у Турківському районі Львівської області”.

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