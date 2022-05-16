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“Росія заплатить”: сума задокументованих збитків інфраструктурі України становить понад $94 млрд

16/05/2022 19:35

Станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становили вже понад $94,3 млрд, або майже 2,8 трлн гривень.
За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на майже $2,4 млрд.

Про це свідчить аналіз, який здійснюється в межах проєкту “Росія заплатить” командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) за підтримки ОП, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Мінінфраструктури.

У нових обрахунках найбільше зростання збитків склало збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих житлових будинків внаслідок бойових дій.

За останніми оцінками аналітиків проєкту, через війну зруйновано чи пошкоджено 35,2 млн кв. метрів житлового фонду на суму $31 млрд. У порівнянні з попередніми обрахунками цей показник зріс на майже $1,3 млрд.

Від руйнувань житлового фонду (станом на 10.05.2022) найбільше постраждали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Рубіжне.

В поточних обрахунках додана оцінка KSE збитків від руйнувань та пошкоджень нафтобаз. Станом на 10 травня втрати від руйнувань 27 нафтобаз становили $227 млн.

Крім того, за останніми обрахунками загальна кількість зруйнованих або пошкоджених закладів освіти вже майже тисяча, а збитки від цього сягають $1,3 млрд.

Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 208 підприємств, 508 медзакладів, 562 дитсадки, 295 мостів, 156 складів, 102 релігійні споруди, 83 адмінбудівлі, 27 нафтобаз та 12 цивільних аеропортів.

Загальні втрати економіки України через війну, за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, враховуючи як прямі втрати, розраховані в цьому проєкті, так і непрямі втрати (зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку тощо), коливаються від $564 млрд до 600 млрд доларів.

Надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, в результаті війни, може кожен громадянин чи юридична особа. Для цього командою KSE Institute спільно з офісом президента та Міністерством економіки України було створено проєкт “Росія заплатить”.
Також подати інформацію щодо пошкоджень можна за допомогою чат-боту або у застосунку “Київ цифровий”.

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Україна

“Росія заплатить”: сума задокументованих збитків інфраструктурі України становить понад $94 млрд

Станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становили вже понад $94,3 млрд, або майже 2,8 трлн гривень. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування...

Війна з Росією

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