РФ безупинно обстрілює Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих

Російські окупанти безупинно обстрілюють Сєвєродонецьк. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло щонайменше 10 жителів.
Про це повідомив у понеділок, 16 травня, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Щонайменше 10 загиблих. орки цілий день ведуть прицільний вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні”, – розповів Гайдай.
За словами очільника Луганщини, окупанти влучили також у науково-виробниче підприємство. Хаотично обстріляні багатоповерхівки в різних районах обласного центру.
“Перевірити місцевість наразі вкрай складно через нові обстріли”, – додав Гайдай.
Він закликав жителів області постійно перебувати в укриттях.
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