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Після невдач на Донбасі росіяни зосередяться на взятті Сєвєродонецька, – ISW

16/05/2022 14:18

Російське командування, очевидно, відмовилося від планів масштабного оточення українського угруповання на Донбасі й тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль останніх районів Луганської області, підконтрольних Україні.

Такою є оцінка фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюднена 15 травня.

У доповіді ISW йдеться про те, що найближчим часом пріоритетним завданням для російських військ стане захоплення міста Сєвєродонецьк.

“Російські сили продовжують скоординовані зусилля із захоплення Сєверодонецька з півночі й півдня, що може призвести до меншого оточення українських військ, ніж передбачалося спочатку”, – стверджують експерти.

Вранці 16 травня в ефірі “Радіо Свобода” схожий прогноз зробив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він нагадав, що російські підрозділи зазнали великих втрат поблизу селища Білогорівка (на схід від Лисичанська), коли намагалися переправитися через Сіверський Донець.

Напередодні Гайдай зазначав, що Україні залишаються підконтрольними 10% території всієї Луганської області.

Бої останніми днями йдуть на підступах до Сєвєродонецька – міста з довоєнним населенням у понад 100 тисяч людей.

Українські військові напередодні опублікували відео підриву мостів, які ведуть до міста від зайнятого російськими військами міста Рубіжне. Сєвєродонецьк і сусідній Лисичанськ страждають від обстрілів.

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