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ССО ЗСУ підірвали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВІДЕО

16/05/2022 00:24

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що українські військові на Луганщині з тактичною метою підірвали мости між Рубіжним, яке захопив ворог, і Сєвєродонецьком.

Про це йдеться в повідомленні ГШ ввечері в неділю, 25 травня.

“Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.
Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк”, – розповіли в Генштабі ЗСУ.

“Мета підриву – стримання наступу окупаційних сил Росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк”, – пояснили в ГШ, додавши відео підриву.

Як інформувала “Новинарня“, про те, що ЗСУ підірвали міст перед Сєвєродонецьком, ще 13 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Щодо інформації про підірваний міст між Рубіжним та Сєвєродонецьком, скажу так: ми працюємо для того, щоб ворог не міг швидко перекинути свою техніку. Ми створюємо для них ще одну Білогорівку”, – сказав тоді Гайдай.

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