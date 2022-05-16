ССО ЗСУ підірвали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВІДЕО

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що українські військові на Луганщині з тактичною метою підірвали мости між Рубіжним, яке захопив ворог, і Сєвєродонецьком.
Про це йдеться в повідомленні ГШ ввечері в неділю, 25 травня.
“Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.
Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк”, – розповіли в Генштабі ЗСУ.
“Мета підриву – стримання наступу окупаційних сил Росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк”, – пояснили в ГШ, додавши відео підриву.
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