ССО ЗСУ підірвали мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком на Луганщині. ВІДЕО

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що українські військові на Луганщині з тактичною метою підірвали мости між Рубіжним, яке захопив ворог, і Сєвєродонецьком.

Про це йдеться в повідомленні ГШ ввечері в неділю, 25 травня.

“Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.

Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк”, – розповіли в Генштабі ЗСУ.

“Мета підриву – стримання наступу окупаційних сил Росії на Лисичанськ і Сєвєродонецьк”, – пояснили в ГШ, додавши відео підриву.



“Щодо інформації про підірваний міст між Рубіжним та Сєвєродонецьком, скажу так: ми працюємо для того, щоб ворог не міг швидко перекинути свою техніку. Ми створюємо для них ще одну Білогорівку”, – сказав тоді Гайдай. Як інформувала “ Новинарня “, про те, що ЗСУ підірвали міст перед Сєвєродонецьком, ще 13 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.“Щодо інформації про підірваний міст між Рубіжним та Сєвєродонецьком, скажу так: ми працюємо для того, щоб ворог не міг швидко перекинути свою техніку. Ми створюємо для них ще одну Білогорівку”, – сказав тоді Гайдай. Читайте також:

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