Рашисти за добу знищили понад 50 будинків на Луганщині. ФОТО

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

Понад пів сотні будинків зруйнували росіяни у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад, у Лисичанську влучили в будівлю заводу.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі вранці в суботу, 14 травня.

“Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці”, – написав очільник ОВА.

Він додав, що упродовж дня пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок у Сєверодонецьку та одна в Рубіжному, де також зруйновано два приватні будинки.

У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян сталося руйнування адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Керівник ОВА зауважив, що ворогу не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку він перетворює на пустелю.

У районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив, тож руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії у напрямках Золотого та Комишувахи.

На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

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