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У 80-й бригаді розповіли, як дев’ять разів нищили понтонну переправу окупантів через Сіверський Донець

13/05/2022 21:32

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади дев’ять разів зривали спроби російських окупантів переправитись через річку Сіверський Донець – захисники нищили понтони і ворожу техніку.

Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 13 травня.

“Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку, що на східному напрямку, артилерія 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в черговий раз нанесла потужні удари по ворогу, в результаті яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи”, – йдеться в повідомленні.

Артилеристи-десантники знищили щонайменше 73 одиниці техніки. Зокрема, танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку.

“Не дивлячись на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та перепавити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. Тут в хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК “Джавелін” та “lNLAW,  наші бійці добре дали «по зубам» окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно!”.

Повідомляється, що попри серйозні втрати, ворог таки зумів прорватись та переправити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. Але в хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Запеклі важкі бої тривали близько 2 діб.

В результаті боїв що ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських загарбників.

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