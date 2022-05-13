У 80-й бригаді розповіли, як дев’ять разів нищили понтонну переправу окупантів через Сіверський Донець

Десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади дев’ять разів зривали спроби російських окупантів переправитись через річку Сіверський Донець – захисники нищили понтони і ворожу техніку.
Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 13 травня.
“Під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку, що на східному напрямку, артилерія 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в черговий раз нанесла потужні удари по ворогу, в результаті яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи”, – йдеться в повідомленні.
Артилеристи-десантники знищили щонайменше 73 одиниці техніки. Зокрема, танки Т-72, БМП, БМД, бронетранспортери, вантажні автомобілі та іншу спецтехніку.
“Не дивлячись на серйозні втрати, ворогу таки вдалось прорватись та перепавити на другий берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. Тут в хід вступили штурмові підрозділи 80 бригади. Завдяки професіоналізму злагодженості та навичках особового складу в користуванні ПТРК “Джавелін” та “lNLAW, наші бійці добре дали «по зубам» окупантам, які тікаючи вирішили залишити нам зброю та майно!”.
В результаті боїв що ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських загарбників.
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