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Через підриви переправи на Сіверському Донці росіяни втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав, – ЗМІ

12/05/2022 18:57

Російські окупанти за 4 дні безуспішних спроб переправи через Сіверський Донець втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

Про це повідомляє InformNapalm.

“Сьогодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку”, – розповіли у волонтерській спільноті.

В InformNapalm кажуть – найбільші втрати понесла російська 74-а ОМСБр (в/ч 21005). Її військові брали участь в агресії проти України з 2014 року.

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