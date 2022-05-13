Намагаються зробити пустелю: окупанти кинули всі сили на спробу прориву лінії оборони на Луганщині, – Гайдай

Російські окупаційні війська кинули всі зусилля на те, щоб прорвати лінію оборони на Луганщині. лише за минулу добу там зафіксували проходження понад 2 тисяч одиниць ворожої техніки.

Як передає “Новинарня“, про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у національному телемарафоні вранці в п’ятницю, 13 травня.

“Ситуація в нас ускладнюється. Я так розумію, що зараз ворог кинув всі зусилля для того, щоб прорвати хоча б десь лінію оборони. Для розуміння: за добу в Луганській області нарахували проходження більше ніж 2 тисячі одиниць ворожої техніки, не вказуватиму напрямки… Людей також звезли дуже багато. Штурмують Рубіжне, Гірську громаду з боку Золотого та Нижнього, околиці Сєвєродонецька і намагаються вкотре зробити понтонні переправи в районі Білогорівки, щоб перекинути техніку і живу силу через річку Сіверський Донець”, – сказав він.

Глава ОДА прокоментував постійні провальні спроби рашистів звести там поромну переправу: “Тут одне з двох: або вони реально якісь ідіоти, бо в одних і тих же місцях намагаються побудувати ці понтонні переправи, і там було спалено рашистської техніки понад 70 одиниць. Наші хлопці все знищують, а росіяни знову приходять і намагаються будувати. Або, може, вони з тої своєї знищеної техніки хочуть зробити переправу, не знаю. Інших варіантів у мене немає”.

Гайдай наголосив, що Збройні сили України, попри щоденні ворожі атаки, тримають лінію оборони на Луганщині понад три місяці.

“…Є підкріплення. Ми тримаємо її третій місяць, хоча ворог обстрілює наші позиції цілодобово – артилерія, міномети, танки, “Гради”, “Смерчі”, “Урагани”, авіабомби різних масштабів. Це жах, вони просто все знищують.

Із перехоплень ми розуміємо, що прорвати оборони вони не можуть, тому ворог намагається зробити пустелю”

Гайдай так відповів на запитання про масштаби руйнувань у фронтовій зоні: “Ті території, які тримають лінію оборони з першого дня російського вторгнення, мають населені пункти з руйнуванням близько 80%. Щодо інфраструктури, то магістральні газові труби зруйновані і потрібні місяці для їх відновлення. Після знищення “Попаснянського водоканалу” потрібно близько півроку на відбудову. Критично знищено все”.

Також голова області фактично підтвердив, що ЗСУ підірвали міст перед Сєвєродонецьком для кращої оборони.

“Щодо інформації про підірваний міст між Рубіжним та Сєвєродонецьком, скажу так: ми працюємо для того, щоб ворог не міг швидко перекинути свою техніку. Ми створюємо для них ще одну Білогорівку”, – сказав Гайдай.

“Там, до речі, не тільки російські понтонні переправи, катери, людей, БТРи, БМП, танки, а ще й ворожі гелікоптери наші воїни збивають”, – розповів Сергій Гайдай про бої в районі смт Білогорівка.

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