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Військові показали стрільби з пускової установки для ракет Brimstone. ВІДЕО

13/05/2022 09:06

Військові показали, який вигляд має платформа для пуску британських ракет Brimstone у версії “земля-земля”.

Про це інформує “Мілітарний” з посиланням на соцмережі.

Запуск відбувається з модуля встановленого на шасі схоже на міні-вантажівку. Три ракети в залпі вилітають майже одночасно.

Відео ілюструє, ймовірно, випробування зброї, а не бойове застосування.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про факт застосування ракет цього типу Силами оборони проти росіян.

Нещодавно Велика Британія заявляла, що Україна отримає ракети найближчим часом. Також йшлося про те, що британські експерти розглядають варіанти платформ, із яких будуть запускати ракети. Зокрема обговорювали використання автомобілів.

Довідково

Brimstone – ракета класу “земля-земля”, або “повітря-земля”. В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати об’єкти. У новій версії дальність ураження ракети з літака – 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.

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