Росія втратила 485 військових у провальній переправі через Сіверській Донець, – ISW

Знищена російська техніка біля понтонної переправи через Сіверський Донець у районі селища Білогорівка

При спробі переправи через річку Сіверський Донець у Луганській області 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади.

Загалом туди вона направила 550 осіб. Також було пошкоджено понад 80 одиниць ворожої техніки.

Про це інформує американський Інститут досліджень війни (ISW).

“Російські війська допустили значні тактичні помилки під час спроби масштабної переправи через річку Сіверський Донець з боку Кремінної.

Повідомляється, що російське командування направило 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Сіверський Донець з метою оточення українських військ поблизу Рубіжного з північного заходу.

11 травня українська артилерія знищила російські понтонні мости та щільно зосереджені російські війська та техніку навколо них, що, як повідомляється, призвело до 485 втрат і пошкодження понад 80 одиниць техніки”, – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що 8 березня 74-а мотострілецька бригада намагалася переправитися через річку Десна у Чернігівській області – й тоді не зазнала подібних невдач.

“Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомили небезпеки, яку створило вдосконалення артилерійських можливостей України через два місяці, або просто були некомпетентні чи не в змозі контролювати свої війська”, – припускають в ISW

Натомість у випадку з переправою через Сіверський Донець відомі проросійські телеграм-канали з приблизно 300 тисячами підписників почали критикувати російський генштаб за те, що він не зміг вчитися на попередніх бойових помилках, і висловлювали стурбованість тим, що цензура та самоцензура позбавляли їх усвідомлення ситуації.

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