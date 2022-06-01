Ворожі літаки випустили шість ракет по Сумщині

Російські війська з літаків обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області, випустивши шість ракет.
Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба оперативного командування “Північ”.
“Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Близько 13:25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна два реактивних літаки, які вздовж кордону України з РФ здійснили близько шести запусків ракет в напрямку Гудового в поля”, – ідеться в повідомленні.
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