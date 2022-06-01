Байден оголосив про надання Україні артилерійських систем HIMARS

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

Про це в середу, 1 червня, інформує пресслужба Білого дому.

“Сьогодні я оголошую новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим.

Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за підтримки двох партій у Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак”, – йдеться у заяві.

“Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу”, – заявив Байден.

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