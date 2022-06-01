Очікуємо добрих новин з Польщі та США, за два тижні – нова зустріч у форматі “Рамштайн”, – Резніков

Сьогдні український сектор безпеки та оборони отримає втішні звістки з Польщі, а за два тижні – очікується нова зустріч у форматі “Рамштайн”.

Про це у середу, 1 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьогодні ми очікуємо добрих новин з Польщі. Наша делегація Міноборони завершує свою роботу. І про деталі буде оголошено вже незабаром”, – написав він на ФБ.

Загалом, за підрахунками відомства, у травні було 30 офіційних міжнародних заходів, не рахуючи десятків робочих контактів, котрі стосуються сфери військової підтримки України.

“Ключовою подією у травні було друге засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі “Рамштайнˮ, за два тижні ми будемо обговорювати прогрес на третій зустрічі. Результати цього спілкування вже працюють на фронті або їдуть до України”, – наголосив міністр.

Резніков також додав, що 31 травня мав “дуже змістовну розмову” з міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ.

“Очікуємо найближчим часом нову порцію добрих новин завдяки видатному лідерству Сполучених Штатів в підтримці української боротьби з російською навалою”, – резюмував міністр.

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