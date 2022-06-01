КБ “Луч” показало ще одне відео ураження російського танка з ПТРК “Стугна-П”

Скріншот із відео

Конструкторське бюро “Луч” показало відео ураження російського танка з протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”. Матеріал поширила пресслужба КБ у середу, 1 червня. “Наші захисники з ПТРК «Стугна-П» («Скіф») знищують черговий російський танк. Ракети здатні вражати ворожу техніку дальності до 5 км, що значно перевищує можливості прицільної стрільби ворожих танків і дає нашим розрахункам тактичну перевагу на полі бою”, – йдеться в описі до відео. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук