КБ “Луч” показало ще одне відео ураження російського танка з ПТРК “Стугна-П”

Конструкторське бюро “Луч” показало відео ураження російського танка з протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”.
Матеріал поширила пресслужба КБ у середу, 1 червня.
“Наші захисники з ПТРК «Стугна-П» («Скіф») знищують черговий російський танк. Ракети здатні вражати ворожу техніку дальності до 5 км, що значно перевищує можливості прицільної стрільби ворожих танків і дає нашим розрахункам тактичну перевагу на полі бою”, – йдеться в описі до відео.
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