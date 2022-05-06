КБ “Луч” показало кадри бойового використання ракетного комплексу “Корсар”. ВІДЕО

Унікальні кадри бойового використання легкого переносного ракетного комплексу “Корсар” показали в конструкторському бюро “Луч”.

Відео поширила пресслужба у п’ятницю, 6 травня.

Там зазначили, що комплекс “Корсар” ефективний для знищення ворожої бронетехніки, бетонних укриттів, живої сили, низькошвидкісних повітряних та морських цілей на дальності до 2,5 км.

“Тандемна кумулятивна бойова частина ракети РК-3К здата пробивати до 550 мм танкової броні за динамічним захистом; осколково-фугасна бойова частина ракети РК-3ОФ ефективна не тільки проти бетонних укриттів чи живої сили, але й проти легкої бронетехніки, формуючи ударне ядро та пробиваючи до 50 мм броні”, – інформують в КБ.

Оператор керує ракетою в каналі лазерного променя – за цією технологією наведення “Корсар” може вражати цілі в незалежності від теплового контрасту.

“Бажаємо розрахункам комплексів “Корсар” легкої вдачі та ще більше знищених ворогів!”, – додали фахівці “Луча”.

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