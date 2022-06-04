ЗСУ на Донбасі знищили російського “Алігатора” і ще понад 30 одиниць техніки. ВІДЕО

Українські війська на Донбасі знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор”.

Про це йдеться в повідомленні за підсумками доби 4 червня пресцентру угруповання Об’єднаних сил ЗСУ.

“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52 та два безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, – сказано у зведенні.

Раніше цього дня пресслужба ОК “Північ” поширювала відео ураження гелікоптера.

“Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі!” – ішлося в підписі.

Пресцентр ОС також інформує, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні п’ять атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 3 танки;

• 4 артилерійські системи;

• 11 бойових броньованих машин;

• 26 одиниць автомобільної техніки;

• 1 вертоліт;

• 2 БПЛА.

При цьому окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство “Азот” та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи, ще вісім отримали поранення різних ступенів тяжкості.

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