Home / Війна / ЗСУ на Донбасі знищили російського “Алігатора” і ще понад 30 одиниць техніки. ВІДЕО

ЗСУ на Донбасі знищили російського “Алігатора” і ще понад 30 одиниць техніки. ВІДЕО

04/06/2022 22:38

Українські війська на Донбасі знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор”.

Про це йдеться в повідомленні за підсумками доби 4 червня пресцентру угруповання Об’єднаних сил ЗСУ.

“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52 та два безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, – сказано у зведенні.

Раніше цього дня пресслужба ОК “Північ” поширювала відео ураження гелікоптера.

“Ще один ворожий вертоліт знайшов останній пристанок на Донбасі!” – ішлося в підписі.

Пресцентр ОС також інформує, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні п’ять атак ворога, на трьох локаціях ще тривають бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 3 танки;
• 4 артилерійські системи;
• 11 бойових броньованих машин;
• 26 одиниць автомобільної техніки;
• 1 вертоліт;
• 2 БПЛА.

При цьому окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство “Азот” та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи, ще вісім отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 101 – 04.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Річкові трамваї” мобілізували на захист Вітчизни

На допомогу військовим кораблям в Україні залучено навіть пасажирські теплоходи – “річкові трамваї”, з’ясували у Defense Express. Командування Сухопутних військ України оприлюднило кадри з навчань, під час яких була...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse