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ЗСУ підірвали склади російських боєприпасів на Запоріжжі

04/06/2022 13:39

Пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації підтвердила ураження російських арсеналів в окупованому місті Пологи.

Про це йдеться у зведенні Запорізької ОВА за підсумками доби 3 червня.

“Також знищено один спостережний пункт російських зайд, палали два ворожих склади боєприпасів та вантажний автомобіль з боєкомплектом в Пологах”, – сказано в повідомленні.

Паралельно пресцентр ОК “Південь” інформував, що на південних рубежах українські військові знищили зокрема ворожий склад боєприпасів.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 загарбників, гаубицю “Мста-Б”, три самохідні гармати “Гіацинт-С” та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється”, – ішлося у зведенні.

Як відомо, 3 червня в мережі з’явилося відео, яке зафіксувало, як у Пологах у двох місцях валить стовпом чорний дим та горять будівлі. Місцеві жителі чули вибухи – як виявилося, це детонували боєприпаси окупантів.

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