Ще сто “200-х”: Генштаб оновив статистику російських втрат

"Добре замаскувався"

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 4 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 9 танків, 13 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31 050 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1 376 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 379 (+13),

артилерійських систем – 680 (+5),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),

крилатих ракет – 122 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8),

спеціальної техніки – 52 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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