Росіяни повторно завдали авіаудару по Сумщині. ФОТО

Ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, по обіді здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території Сумщини.
Про це вдень у суботу, 4 червня, повідомила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники зазначили, що за три години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумщини.
“Крім того, сьогодні рашисти вже випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини та ще 1️⃣9️⃣ – по Новгород-Сіверському району Чернігівщини”, – ідеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що о 4-й годині ранку ворожа авіація вдарила некерованими ракетами по селах Сумської області.
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