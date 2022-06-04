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Росіяни повторно завдали авіаудару по Сумщині. ФОТО

04/06/2022 15:22

Ворожий літак, який зайшов з боку російського села Миколаївка, по обіді здійснив шість пусків ракетами по прикордонній території Сумщини.

Про це вдень у суботу, 4 червня, повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що за три години до цього російський безпілотник скинув два вибухові пристрої у Великописарівському районі Сумщини.

“Крім того, сьогодні рашисти вже випустили вісім мін по території Шосткинського району Сумщини та ще 1️⃣9️⃣ – по Новгород-Сіверському району Чернігівщини”, – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що о 4-й годині ранку ворожа авіація вдарила некерованими ракетами по селах Сумської області.

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Україна

Росіяни обстріляли некерованими ракетами прикордоння на Сумщині

Вранці 4 червня, о 4-й годині, ворожа авіація вдарила некерованими ракетами по селах Сумської області, розташованих неподалік державного кордону України. Було здійснено шість пусків некерованих ракет, проте ворожі літаки...

Війна з Росією

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