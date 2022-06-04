Росіяни обстріляли некерованими ракетами прикордоння на Сумщині

Вранці 4 червня, о 4-ій годині, ворожа авіація вдарила некерованими ракетами по селах Сумської області, розташованих неподалік державного кордону України.
Було здійснено 6 пусків некерованих ракет, проте ворожі літаки не заходили в повітярний простір України, атака велася з території РФ.
Про це повідомив у телеграмканалі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Людських жертв та руйнувань інфраструктури немає, дещо постраждали кілька будинків селян, інформує Держприкордонслужба.
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