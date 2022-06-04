Ракетний удар по Одещині, є постраждалі

Україна готова до експорту зерна з порту Одеси, але є одне “але”, – Кулеба

Україна має перестороги щодо відкриття коридору для транспортування українського зерна з порту Одеси, адже Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто. Про це заявив міністр закордонних справ...