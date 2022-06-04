Ракетний удар по Одещині, є постраждалі

Сьогодні вранці російський агресор крилатою ракетою повітряного базування завдав удару по складських приміщеннях сільгосппідприємства неподалік Одеси. Як повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради, за попередніми даними Оперативного командування «Південь», є двоє постраждалих.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, спричинене ракетним ударом.
Пуск ракети Х-59 було здійснено літаками стратегічної авіації РФ, йдеться в повідомленні.
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