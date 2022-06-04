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Росіяни завдали ударів “Точками-У” по чотирьох містах на Донбасі та знищують Устинівку на фланзі

04/06/2022 19:21

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу “Точка-У” по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Також російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні в суботу, 4 червня.

На Донецькому напрямку тривають бойові дії “за встановлення повного контролю” на містом Сєверодонецьк (наразі його значною мірою контролюють рашисти).

Крім того, на Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки й Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

У районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

Загалом, на Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення.

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