Обстріл на Донеччині: росіяни підпалили Всехсвятський скит Святогірської лаври

Фото: ФБ Юрій Кочевенко

Російські окупанти вразили дерев’яний скит Святогірської лаври “УПЦ МП” на Донеччині, храм горить.

Про це вдень у суботу, 4 червня, повідомив у фейсбуці офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

“Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого”, – написав військовослужбовець, поширивши фото з пожежі.

Нагадаємо, раніше ЗС Росії вже неодноразово обстрілювали будівлі Святогірської лаври, зокрема й ті, де переховувалися люди. На початку травня окупанти прицільним артударом знищили Георгіївський скит Святогірської лаври МП.

Довідка

Дерев’яний Скит Усіх святих розташований входить у комплекс Свято-Успенської Святогірської лаври (МП). Храми та інші будівлі Всіхсвятського скиту зібрані з масивних соснових колод і прикрашені різьбленням у традиціях давньоруського дерев’яного зодчества XVI-XVII століть.

У 1947 році радянська влада підірвала головний храм скиту. У 2009-му храм було відбудовано.

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