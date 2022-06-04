Обстріл на Донеччині: росіяни підпалили Всехсвятський скит Святогірської лаври

Російські окупанти вразили дерев’яний скит Святогірської лаври “УПЦ МП” на Донеччині, храм горить.
Про це вдень у суботу, 4 червня, повідомив у фейсбуці офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.
“Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого”, – написав військовослужбовець, поширивши фото з пожежі.
Нагадаємо, раніше ЗС Росії вже неодноразово обстрілювали будівлі Святогірської лаври, зокрема й ті, де переховувалися люди. На початку травня окупанти прицільним артударом знищили Георгіївський скит Святогірської лаври МП.
Дерев’яний Скит Усіх святих розташований входить у комплекс Свято-Успенської Святогірської лаври (МП). Храми та інші будівлі Всіхсвятського скиту зібрані з масивних соснових колод і прикрашені різьбленням у традиціях давньоруського дерев’яного зодчества XVI-XVII століть.
У 1947 році радянська влада підірвала головний храм скиту. У 2009-му храм було відбудовано.
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