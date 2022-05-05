Росіяни обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру, семеро поранених

Унаслідок ворожого обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври в Донецькій області постраждали семеро людей.
Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
“За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Святогірськ Краматорського району. Вкотре під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка протягом багатьох століть була пристановищем для мирних християн і нині дає притулок біженцям від російської збройної навали”, – йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілів території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранень, за попередніми даними, дістали семеро цивільних.
Зараз на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
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