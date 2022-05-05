Home / Війна / Росіяни обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру, семеро поранених

Росіяни обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру, семеро поранених

05/05/2022 13:23

Унаслідок ворожого обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври в Донецькій області постраждали семеро людей.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“За даними слідства, 4 травня 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Святогірськ Краматорського району. Вкотре під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка протягом багатьох століть була пристановищем для мирних християн і нині дає притулок біженцям від російської збройної навали”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Поранень, за попередніми даними, дістали семеро цивільних.

Зараз на місці події працюють слідчі поліції та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Читайте також:
Росіяни хочуть переодягти маріупольців у форму ЗСУ для “параду полонених”, – радник мера

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росіяни обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру, семеро поранених

Унаслідок ворожого обстрілу Свято-Успенської Святогірської лаври в Донецькій області постраждали семеро людей. Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури. “За даними слідства, 4 травня...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse