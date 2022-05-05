Home / Війна / Росіяни хочуть переодягти маріупольців у форму ЗСУ для “параду полонених”, – радник мера

Росіяни хочуть переодягти маріупольців у форму ЗСУ для “параду полонених”, – радник мера

05/05/2022 11:04

У Маріуполі російські окупанти планують переодягнути в українську форму і залучити до проведення “параду полонених” 9 травня близько двох тисяч чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці.

Про це вранці в четвер, 5 травня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі національного марафону, передає “Українська правда”.

“Маємо інформацію, що на сьогодні майже дві тисячі чоловіків утримують у фільтраційній тюрмі. Це селища Безіменне і Козацьке. Вони були вивезені з Маріуполя майже чотири тижні тому.

Цих чоловіків утримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого “параду полонених” у Маріуполі, бо справжніх полонених у них не вистачає. Це буде така гротескна масовка для створення чергової пропагандистської картинки”, – повідомив він.

Андрющенко додав, що підготовка окупантів до святкування Дня перемоги у Маріуполі триває. Зокрема, 4 травня в місті навіть були куратори по Маріуполю від Росії – заступник адміністрації президента РФ та генеральний секретар “Єдиної Росії”.

Радник мера додав, що вони “встановили навіть оце опудало жінки з прапором”, тобто “підготовка до цього мракобісся” триває.

Зокрема, у центрі міста, де готується “парад на кістках маріупольців”, працює важка техніка з Росії, яка розбирає звали.

Також до розбору завалів залучили велику кількість мешканців, яких змусили працювати за їжу.

Читайте також:
Ворог поновлює спроби наступу на “Азовсталь”, – Генштаб

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росіяни хочуть переодягти маріупольців у форму ЗСУ для “параду полонених”, – радник мера

У Маріуполі російські окупанти планують переодягнути в українську форму і залучити до проведення “параду полонених” 9 травня близько двох тисяч чоловіків, яких вони тримають у так званій фільтраційній в’язниці....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse