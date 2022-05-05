Ворог поновлює спроби наступу на “Азовсталь”, – Генштаб

Ілюстративне фото

У районі Маріуполя Донецької області основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”.

Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Зеленський закликав генсека ООН посприяти вивезенню поранених з “Азовсталі”