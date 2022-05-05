Ворог поновлює спроби наступу на “Азовсталь”, – Генштаб

У районі Маріуполя Донецької області основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”.
Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу”, – йдеться у повідомленні.
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