Росіяни прицільним артударом знищили скит Святогірської лаври МП

Російські окупанти артилерійським ударом розбили Георгіївський скит Святогірської лаври Московського патріархату на Донеччині.
Про це 8 травня повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.
“Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату.
Руїна і смерть – це єдине, що несе “рускій мір”, навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода”, – сказав офіцер на відео.
За його словами, росіяни свідомо розвалили власну церкву, бо це був уже не перший “приліт” по скиту.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу з боку ЗС РФ 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.
4 травня росіяни завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де ховалися люди, наслідок – семеро поранених.
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