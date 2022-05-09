Росіяни прицільним артударом знищили скит Святогірської лаври МП

Російські окупанти артилерійським ударом розбили Георгіївський скит Святогірської лаври Московського патріархату на Донеччині.

Про це 8 травня повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко.

“Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату.

Руїна і смерть – це єдине, що несе “рускій мір”, навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода”, – сказав офіцер на відео.

За його словами, росіяни свідомо розвалили власну церкву, бо це був уже не перший “приліт” по скиту.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу з боку ЗС РФ 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської Лаври, де перебували монахи і біженці.

4 травня росіяни завдали авіаудару по Святогірській лаврі, де ховалися люди, наслідок – семеро поранених.

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