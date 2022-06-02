ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 99 – 02.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Шоломи для української армії. 24 травня 2022. Фото: ФБ Петро Порошенко

11-та година

КМДА: У столиці відсьогодні дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.

Нагадують, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 23:00 до 05:00, та не втрачати пильності.

10:40

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 2 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 2 танків, 11 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 30 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1363 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3354 (+11),

артилерійських систем – 661 (+2),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95 (+1),

літаків – 210 (+2),

гелікоптерів – 175 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

крилатих ракет – 120,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35),

спеціальної техніки – 51 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 1 червня)

Ранок

Українські ювенальні прокурори констатували смерть ще 17 дітей у Маріуполі.

Таким чином, підтверджена кількість українських дітей, які загинули від повномасштабної російської агресії, зросла до 261. Поранених – щонайменше 460.

Напередодні

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, повідомив міністр оборони Бен Воллес. Цей крок був “тісно скоординований” із рішенням Сполучених Штатів надати Україні РСЗВ HIMARS.

Напередодні

У Харківській області ліквідований російський окупант Антон Федосєєв. Він пішов на війну в Україну, щоб заробити грошей на пластичну операцію.

Ранок

Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Після дев’ятої

У Києві почали реконструкцію житлових будинків, які постраждали внаслідок російських обстрілів, повідомляє КМДА. Місто виділило на реконструкцію зі столичного бюджету майже 600 млн гривень. Крім цього, уряд виділив 200 млн гривень із держбюджету. Загалом відновлення потребують майже 390 будівель, із них понад 220 – це житлові будинки. Роботи заплановано завершити ближче до середини осені.

8:40

Уночі росіяни атакували Сумщину. Російський літак завдав трьох ракетних ударів по території Краснопільської громади. Один будинок зруйнований прямим влучанням ракети. Ще кілька будинків пошкоджено, є великі руйнування у домогосподарствах.

Попередньо троє людей поранені. Усі – цивільні жителі Краснопілля, розповів голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

Ранок

У Херсонській області військові Російської Федерації, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих і намагаються найнятися на збір полуниці.

Рашисти пропонують свої послуги за 50 грн за годину, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Місцеві мешканці зазначають, що “рашо-гастробайтери” поводяться нормально, працюють добре.

8:05

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади збили російський безпілотник-камікадзе “Куб”.

“Апарат розроблено концерном «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням. “Куб” ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає”, – повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого нашими підрозділами ураження відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка й Оріхів.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках.

Сьома година

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках підрозділи протиповітряної оборони угруповання Об’єднаних сил збили сім ворожих БПлА типу “Орлан-10”.

Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС (міністерства з надзвичайних ситуацій) Російської Федерації.

Вночі

В Чорному морі кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла з двох до трьох. Про це вночі в четвер, 2 червня, повідомила пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Десантних кораблів не спостерігається.

Зазначається, що росіяни відтягнули свої два підбиті “Раптори” від Зміїного до пункту базування в Севастополі із “залишками надії” їх реанімувати.

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Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.