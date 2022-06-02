У Бердянську пролунав сильний вибух в районі порту. ВІДЕО

В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.
Про це Бердянська міська рада повідомила в телеграмі у четвер, 2 червня.
“У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух”, – йдеться в повідомленні.
Міськрада уточнює деталі, поки жодної інформації немає.
Відео також поширив на своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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