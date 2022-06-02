У Бердянську пролунав сильний вибух в районі порту. ВІДЕО

Відео також поширив на своєму телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Міськрада уточнює деталі, поки жодної інформації немає.

“У Бердянську в районі морпорту прогримів сильний вибух”, – йдеться в повідомленні.

Про це Бердянська міська рада повідомила в телеграмі у четвер, 2 червня.

В окупованому російською армією Бердянську Запорізької області в районі порту пролунав сильний вибух.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!