На Херсонщині військові РФ намагаються найнятися на збір полуниці

Фото: пресслужба Оперативного командування "Південь"

У Херсонській області військові Російської Федерації, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих і намагаються найнятися на збір полуниці.

Про це вранці в четвер, 2 червня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“На Херсонщині військовики горезвісної “другої армії світу” готові групами складати зброю купами і збирати полуницю”, – ідеться в повідомленні.

Рашисти пропонують свої послуги за 50 грн за годину.

Місцеві мешканці зазначають, що “рашо-гастробайтери” поводяться нормально, працюють добре.

Нагадаємо, станом на 1 червня, на Херсонщині з боку Дніпропетровської області Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів.

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