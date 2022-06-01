На півночі Херсонщини ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, – ОВА

На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України вже звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.
Про це в середу, 1 червня, глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі телемарафону, передає “Українська правда”.
“З (боку, – “Н”) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів”, – повідомив він.
Лагута сказав, що тимчасово захоплену територію області залишили близько половини населення.
За словами голови ОВА, українські оборонці рухаються далі на південь.
Читайте також:
На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок українських операторів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!