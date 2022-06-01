На півночі Херсонщини ЗСУ вже звільнили понад 20 населених пунктів, – ОВА

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На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України вже звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Про це в середу, 1 червня, глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в ефірі телемарафону, передає “Українська правда”.

“З (боку, – “Н”) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів”, – повідомив він.

Лагута сказав, що тимчасово захоплену територію області залишили близько половини населення.

За словами голови ОВА, українські оборонці рухаються далі на південь.

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