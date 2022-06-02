В окупантів – дефіцит дронів, уже задіюють безпілотники МНС, – зведення Генштабу

Російські загарбники втрачають безпілотники та вже задіюють дрони навіть МНС РФ.
Про це вранці в четвер, 2 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МНС Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
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