ОГП констатував загибель ще 17 дітей у Маріуполі – загалом 261 по Україні

Після Дня захисту дітей українські ювенальні прокурори констатували смерть ще 17 дітей у Маріуполі. Таким чином, підтверджена кількість українських дітей, які загинули від повномасштабної російської агресії, зросла до 261.

Про це в четвер, 2 червня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Станом на ранок 2 червня більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 261 дитина загинула та понад 460 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – зазначено в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (184), Київській (116), Харківській (112), Чернігівській (68), Луганській (52), Херсонській (52), Миколаївській (47), Запорізькій (29), Сумській (17), Житомирській (15) областях та в місті Києві (16).

Зокрема, стало відомо, що 31 травня внаслідок обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17-ти та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом міста Маріуполь Донецької області.

Крім того, звітує ОГП, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1 938 закладів освіти, з них 182 зруйновані повністю.

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