У бомбосховищах Сєвєродонецького “Азоту” перебуває близько 800 людей, – Гайдай

Ілюстративне фото. Сєвєродонецький Азот

У декількох бомбосховищах під хімзаводом “Азот” у Сєвєродонецьку переховується від обстрілів російських окупантів близько восьми сотень жителів.

Про це CNN повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у четвер, 2 червня.

У сховищах є також діти, але їх небагато.

За словами Гайдая, коли загарбники завдали авіаудару по цистерні з азотною кислотою, це не спричинило шкоди жителям, які перебували в бомбосховищах. Хмара від вибуху піднялася й одразу рушила від заводу.

Власники “Азоту” кажуть, що на об’єкті залишилася невелика кількість хімікатів.

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