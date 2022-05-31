Сєвєродонецьк: росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі

Фото - Сергій Гайдай/ТГ

Росіяни завдали авіаудару по Сєвєродонецьку та влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай надвечір у вівторок, 31 травня.

Він закликав мешканців не виходити з укриттів.

“Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, пропитані содовим розчином”, – написав Гайдай у ТГ-каналі.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору, додав він.

Крім того, наголосив глава ОВА нагадав, як надавати першу медичну допомогу про отруєнні.

“Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води. Слідкуємо за напрямом вітру! Людям, що залишилися на вільній Луганщині та не мають зв’язку – інформацію повідомлено на місцях оперативними службами”, – написав Гайдай.

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