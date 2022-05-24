Росіяни обстріляли хімзавод “Азот” у Сєвєродонецьку, п’ятеро загиблих

Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

У Сєвєродонецьку Луганської області російські військові обстріляли хімічний завод “Азот”, загинули п’ятеро людей.

Про це вдень у вівторок, 24 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання «Азот», де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ.

Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного мешканця було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям”, – написав очільник області.

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