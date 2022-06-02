Литва уклала угоду з Туреччиною на купівлю волонтерського “Байрактара” для ЗСУ

Про це в четвер, 2 червня, повідомив міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.
“У Туреччині була підписана угода з президентом турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі “Байрактара”, – написав Анушаускас у твіттері.
За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро для купівлі ударного дрона для потреб української армії лише за три доби.
Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022
Як повідомляла “Новинарня“, збір коштів під хештегом #bayraktarasUkraina в Литві стартував 25 травня з допису у фейсбуці телеведучого і волонтера Андрюса Тапінаса. Краудфандингова кампанія на “Байрактар” для ЗСУ мала тривати три тижні, але потрібну суму в 5 млн євро було зібрано за три з половиною дні.
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