Литва уклала угоду з Туреччиною на купівлю волонтерського “Байрактара” для ЗСУ

Про це в четвер, 2 червня, повідомив міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.

“У Туреччині була підписана угода з президентом турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі “Байрактара”, – написав Анушаускас у твіттері.

За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро для купівлі ударного дрона для потреб української армії лише за три доби.

Agreement was signed in 🇹🇷 today with the President of the Turkish Defense Agency prof. Ismail Demir on cooperation with the Ministry of National Defense of 🇱🇹. ❗️This agreement paves the way for the purchase of #Bayraktar, for which Lithuanians raised almost 6 mln. € in 3 days! pic.twitter.com/7P3sFfoxmK

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 1, 2022