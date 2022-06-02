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Литва уклала угоду з Туреччиною на купівлю волонтерського “Байрактара” для ЗСУ

02/06/2022 12:33
Литва підписала угоду з Туреччиною про співпрацю для купівлі розвідувально-ударного комплексу Bayraktar TB2 для потреб українського війська.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас.

“У Туреччині була підписана угода з президентом турецького оборонного агентства Ісмаїлом Деміром про співпрацю з Міністерством національної оборони Литви. Цей договір відкриває шлях для закупівлі “Байрактара”, – написав Анушаускас у твіттері.

За його словами, громадяни Литви зібрали майже 6 млн євро для купівлі ударного дрона для потреб української армії лише за три доби.

Як повідомляла “Новинарня“, збір коштів під хештегом #bayraktarasUkraina в Литві стартував 25 травня з допису у фейсбуці телеведучого і волонтера Андрюса Тапінаса. Краудфандингова кампанія на “Байрактар” для ЗСУ мала тривати три тижні, але потрібну суму в 5 млн євро було зібрано за три з половиною дні.

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