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На війні з РФ загинув син екскомандувача Нацгвардії Владислав Аллеров

02/06/2022 16:52

Полковник Владислав Аллеров загинув в бою з російськими окупантами на Харківщині, під обстрілом ворожої артилерії та мінометів він забезпечив відхід групи евакуації. Офіцер був сином екскомандувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.

Про це розповів Дмитро Брук у середу, 1 червня.

“Владислав Аллеров був саме тим командиром, з яким спецпризначенці впевнено йшли у бій. У 2014-му році з перших днів став на захист країни у найгарячіших точках. Так сталось і цього разу”, – розповідає він про полеглого. 

Так, з перших днів повномасштабного військового вторгнення окупантів, разом зі спецпризначенцями та побратимами з інших військових формувань, Владислав проводив успішні операції, аби вибити окупантів з українських міст.

Під його керівництвом було знищено не один десяток військової техніки окупантів, командні пункти та жива сила противника.

Життя 37-річного Владислава Аллерова обірвалось на Харківщині.

“Група полковника вступила у вогневий контакт з противником та знищила ворога. Бойові групи відважно давали відсіч та стримували прорив окупаційних військ. Бої велись під час сильних артилерійських обстрілів. Полковник Аллеров побачив, що один із побратимів отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, миттєво кинувся йому на допомогу, наклавши турнікети, пораненого товариша передав групі евакуації та продовжив запеклий бій. Щільним вогнем, не шкодуючи себе, Владислав під обстрілом ворожої артилерії та мінометів забезпечив відхід групи. На жаль, саме тоді він отримав поранення несумісні з життям”, – розповів Брук. 

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