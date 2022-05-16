У бою за Україну загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло “Волат” загинув на війні в Україні.
Про це батальйон повідомив на сторінці у ФБ, також про втрату написала “Наша Ніва“.
“Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. У ході операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти, військовослужбовця нашого батальйону Павла “Волата”. Його намагалися доставити до лікарні у критичному стані, але не встигли”, – йдеться в повідомленні батальйону.
Побратими “Волата” заявили, що він “був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але щоразу обманював смерть – і повертався у стрій”.
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