У бою за Україну загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло “Волат” загинув на війні в Україні.

Про це батальйон повідомив на сторінці у ФБ, також про втрату написала “Наша Ніва“.

“Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. У ході операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти, військовослужбовця нашого батальйону Павла “Волата”. Його намагалися доставити до лікарні у критичному стані, але не встигли”, – йдеться в повідомленні батальйону.

Побратими “Волата” заявили, що він “був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але щоразу обманював смерть – і повертався у стрій”.

За даними “Нашої Ніви”, це вжевоюючи проти російських окупантів.

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