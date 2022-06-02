Україна і Словаччина уклали угоду на поставку восьми самохідних гаубиць Zuzana 2

Україна і Словаччина підписали угоду на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Про це в четвер, 2 червня, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

“Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано – вісім штук буде доставлено в Україну”, – написав він у твіттері.

Нагадаємо, у вівторок президентка Словаччини Зузана Чапутова перебувала з візитом в Україні, вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь та Бородянку, виступила у Верховній Раді, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

“Зузана підтвердила “Зузани” – саме під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А “Зузани” – це також словацькі 155-мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль”, – писав на своїй сторінці у Facebook заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

Читайте також:

Польща надає Україні 18 САУ “Краб” калібру 155-мм