Україні потрібна не лише гуманітарна, але й військова допомога, – президентка Словаччини у Раді

Фото: Володимир В'ятрович/Facebook

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що українці своєю боротьбою проти російського агресора захищають європейців та право, яке забезпечувало десятиліття миру.

Про це вона сказала під час виступу в українському парламенті в вівторок, 31 травня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович у фейсбуці.

Зазначається, що Чапутова сказала: “Україні потрібна не лише гуманітарна, але й військова допомога”.

Вона пообіцяла Україні гаубиці Zuzana, а також нагадала, що Словаччина вже поставляє для ЗСУ зенітно-ракетну систему С300.

“Україна героїчно захищає Європу від Росії”, – додала вона і порівняла президента РФ Володимира Путіна із Адольфом Гітлером.

Також президентка Словаччини підтримала якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу та запевнила, що її країна подбає про жінок та дітей, які були вимушені покинути домівки.

Як розповів у телеграмі нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко, свій виступ Чапутова закінчила цитатою Тараса Шевченка з твору “Кавказ”: “Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!”.

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