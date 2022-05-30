Україна отримає важке озброєння від Словаччини, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів відеоконференцію із словацьким колегою Ярославом Надем, під час якої глави оборонних відомств обговорили подальше надання важкого озброєння для Збройних сил України.

Про це глава МОУ повідомив у понеділок, 30 травня, в твіттері.

“Новий тиждень почався з конструктивної відеоконференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем. Ми обговорили подальше надання Словаччиною важкого озброєння українській армії для посилення наших можливостей на землі і в повітрі”, – зазначив він.

Також Резніков подякував своєму колезі за незмінну підтримку України.

Нагадаємо, раніше уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

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