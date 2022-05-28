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Бойове братерство “гарпунів” та “нептунів” допоможе звільнити Чорне море, – Резніков

28/05/2022 13:17

Поставка Україні протикорабельних ракет Harpoon зусиллями Великої Британії й Данії дозволить зробити північно-західну акваторію Чорного моря безпечною для судноплавства.

Про це в суботу, 28 травня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство «гарпунів» та наших «нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу”, – повідомив глава МОУ в спеціальній заяві.

“Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати «гарпуни» від датських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса”, – додав Резніков.

Як відомо, наземну пускову установку для “гарпунів” Україні погодилася надати Данія, а ракети – Британія й Нідерланди.

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