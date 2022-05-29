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Польща надає Україні 18 САУ “Краб” калібру 155-мм

29/05/2022 17:39

Польща передає Україні самохідні артилерійські установки AHS Krab власного виробництва для відбиття російської агресії.

Про це в неділю, 29 травня, повідомило Польське радіо.

За словами співрозмовника з урядових кіл, ідеться про 18 одиниць таких САУ калібру 155 мм, тобто три артилерійські дивізіони.

Зазначається, що Польща також навчила сотню українських артилеристів керувати САУ “Краб”.

Загалом завдяки польській допомозі українці мають уже щонайменше 24 самохідні гаубиці.

AHS Krab: довідка

“Краби” – це САУ, які використовуються польською армією протягом кількох останніх років. Контракт із польським ОПК був укладений у 2016 році та передбачав поставку війську польському майже 100 гаубиць. Два роки тому міноборони країни оновило контракт і замовило більше таких гаубиць.

САУ “Краб” виробляє Huta Stalowa Wola.

Самохідна артустановка має гусеничне шасі за корейською ліцензією, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британської гаубиці AS90.

Максимальна дальність стрільби “Краба” основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця САУ може вистрілити шість разів.

Передача нової польської техніки українській армії стала можлива, зокрема, завдяки закону, що діє в РП з середини березня.

У Варшаві заявляють, що Польща є другим за величиною донором обладнання для України – після США.

Нагадаємо, Франція надала Україні шість одиниць САУ 155-мм калібру – Caesar, але на колісному шасі.

Після того, як Німеччина та Нідерланди передадуть ще 12 одиниць Panzerhaubitzen 2000 (PzH 2000), Україна матиме вже 30 саме гусеничних 155-мм самохідних гаубиць.

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