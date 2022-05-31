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Залужний влаштував словацькій делегації екскурсію місцями воєнних злочинів РФ у Київській області. ФОТО

31/05/2022 18:22

30 травня завершився офіційний візит в Україну делегації Збройних сил Словацької Республіки на чолі з начальником Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко.  

Про це у вівторок, 31 травня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зустрічаючи свого словацького колегу, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний відзначив, що приїзд Змеко в Україну у складний для нашої держави час є свідченням колосальної підтримки і солідарності у війні проти російської федерації.

“Я високо ціную підтримку словацького народу і вдячний від себе та всього особового складу Збройних Сил України за надану міжнародну технічну допомогу”, – підкреслив Валерій Залужний.

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Під час візиту делегацію Збройних сил Словацької Республіки ознайомили з безпековою ситуацією в Україні, відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами, зокрема місто-герой Гостомель, Ірпінь, Бучу, Харків, Чернігів, Бородянку, та територію запеклих боїв біля селища Мощун.

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Також делегація відвідала національний музей історії України у Другій світовій війні, де ознайомилась із новосформованою експозицією-виставкою «Україна – розп’яття», зібраною з трофеїв із кривавих полів жорстоких битв російсько-української війни.

Під час двосторонніх перемовин були обговорені питання щодо надання словацькою стороною міжнародної технічної допомоги для потреб ЗС України.

Окрім того, відбулися переговори між: 

  • Головним сержантом ЗС Словацької Республіки майстер-сержантом Марселем Каніака
  • Головним сержантом Збройних Сил України — начальником Управління по роботі з сержантським складом Збройних Сил України головним майстер-сержантом Олександром Косинським
  • начальником Курсу лідерства сержантського складу національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

Під час цього обговорювалися питання основних функцій та завдань і напрямків діяльності Курсу лідерства сержантського складу та функціонування Центру підготовки сержантського складу під час воєнного стану.

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Також делегація Збройних Сил Словацької Республіки на чолі з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко ознайомилась із організацією протидії збройній агресії російської федерації однією з окремих бригад територіальної оборони Сили територіальної оборони ЗС України.

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