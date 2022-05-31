Залужний влаштував словацькій делегації екскурсію місцями воєнних злочинів РФ у Київській області. ФОТО

30 травня завершився офіційний візит в Україну делегації Збройних сил Словацької Республіки на чолі з начальником Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко.
Про це у вівторок, 31 травня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.
Зустрічаючи свого словацького колегу, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний відзначив, що приїзд Змеко в Україну у складний для нашої держави час є свідченням колосальної підтримки і солідарності у війні проти російської федерації.
“Я високо ціную підтримку словацького народу і вдячний від себе та всього особового складу Збройних Сил України за надану міжнародну технічну допомогу”, – підкреслив Валерій Залужний.
Під час візиту делегацію Збройних сил Словацької Республіки ознайомили з безпековою ситуацією в Україні, відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами, зокрема місто-герой Гостомель, Ірпінь, Бучу, Харків, Чернігів, Бородянку, та територію запеклих боїв біля селища Мощун.
Також делегація відвідала національний музей історії України у Другій світовій війні, де ознайомилась із новосформованою експозицією-виставкою «Україна – розп’яття», зібраною з трофеїв із кривавих полів жорстоких битв російсько-української війни.
Під час двосторонніх перемовин були обговорені питання щодо надання словацькою стороною міжнародної технічної допомоги для потреб ЗС України.
Окрім того, відбулися переговори між:
Під час цього обговорювалися питання основних функцій та завдань і напрямків діяльності Курсу лідерства сержантського складу та функціонування Центру підготовки сержантського складу під час воєнного стану.
Також делегація Збройних Сил Словацької Республіки на чолі з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко ознайомилась із організацією протидії збройній агресії російської федерації однією з окремих бригад територіальної оборони Сили територіальної оборони ЗС України.
Читайте також:
Україні потрібна не лише гуманітарна, але й військова допомога, – президентка Словаччини у Раді
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!