На Сумщині затримали коригувальника ворожих обстрілів

У Сумській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який передавав ворогу дані про переміщення Збройних сил України та координати для обстрілів.
Про це в четвер, 2 червня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.
За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ.
Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.
Йому оголосили підозру в державній зраді.
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