На Сумщині затримали коригувальника ворожих обстрілів

Фото: пресслужба ОГП

У Сумській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який передавав ворогу дані про переміщення Збройних сил України та координати для обстрілів.

Про це в четвер, 2 червня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ.

Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Йому оголосили підозру в державній зраді.

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