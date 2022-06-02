Загарбники завдали ракетних ударів по Сумському району, є поранені. ФОТО

Вночі росіяни з літака завдали ракетних ударів по території Краснопільської громади Сумської області. Щонайменше троє людей поранені.

Про це вранці в четвер, 2 червня, повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району (Краснопільської громади).

Один будинок зруйнований вщент – пряме влучання ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, усі поранені – цивільні мешканці Краснопілля. Їх госпіталізували.

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