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Війська РФ обладнують інженерні позиції біля північного кордону України

01/06/2022 17:37

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області РФ.

Про це в середу, 1 червня, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

“Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України”, – повідомив він.

Російські села Подивоття та Некислиця розташовані поблизу державного кордону України в Сумській області.

Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.

Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.

У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.

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