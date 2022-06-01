Війська РФ обладнують інженерні позиції біля північного кордону України

Російські війська споруджують інженерні позиції за 3 кілометри від державного кордону України в Брянській області РФ.
Про це в середу, 1 червня, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
“Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 кілометрів від державного кордону України”, – повідомив він.
Російські села Подивоття та Некислиця розташовані поблизу державного кордону України в Сумській області.
Також пара російських літаків Су-35 завдали авіаудару по населеному пункту Білопілля на Сумщині.
Російські окупанти зводять також оборонні позиції на другому і третьому рубежі на Херсонщині та в Запорізькій області.
У Харківській області ворог посилює вогневу потужність бойових угруповань.
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